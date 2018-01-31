Afrin'de PYD/PKK'nın yerin 4 metre altında yaptığı tünel ağı bulundu
SK ve ÖSO, Afrin'de PYD/PKK'dan ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde örgüte ait yeraltı sığınakları ve tünelleri ortaya çıkardı. AA'nın görüntülediği tünel ağı, yerin 4 metre altında bulunuyor. Örgütün aydınlatmalı tünel ağlarıyla gözetleme kulelerini birbirine bağladığı gör��ldü Duvarları sıvanarak boyanmış bir sığınakta teröristlerin Türkçe ve Kürtçe yazdıkları günlüklere rastlandı.
Giriş Tarihi: 31.1.2018 10:28Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 10:43
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de PYD/PKK'dan temizlediği bir köyde, yerin 4 metre altında tünel ağı ve sığınaklar ortaya çıkarıldı.