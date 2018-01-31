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'de /'nın yerin 4 metre altında yaptığı tünel ağı bulundu

SK ve ÖSO, 'de /'dan ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde örgüte ait yeraltı sığınakları ve tünelleri ortaya çıkardı. AA'nın görüntülediği tünel ağı, yerin 4 metre altında bulunuyor. Örgütün aydınlatmalı tünel ağlarıyla gözetleme kulelerini birbirine bağladığı gör��ldü Duvarları sıvanarak boyanmış bir sığınakta teröristlerin Türkçe ve Kürtçe yazdıkları günlüklere rastlandı.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 10:43
Afrin'de PYD/PKK'nın yerin 4 metre altında yaptığı tünel ağı bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının 'de /'dan temizlediği bir köyde, yerin 4 metre altında tünel ağı ve sığınaklar ortaya çıkarıldı.

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Afrin'de PYD/PKK'nın yerin 4 metre altında yaptığı tünel ağı bulundu
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