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’de / operasyonu: 4 gözaltı

'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik gerçekleşen operasyonda 1'i kadın toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 12:37
Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından , ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan Astsubay E.T., polis emuru M.A., Başçavuş G.G. ile pazarlamacılık yaptığı bildirilen F.Y. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de belirlenen adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderilecekleri belirtildi.

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Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
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