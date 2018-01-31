Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bursa, Tokat ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan Astsubay E.T., polis emuru M.A., Başçavuş G.G. ile pazarlamacılık yaptığı bildirilen F.Y. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de belirlenen adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalandı.



Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderilecekleri belirtildi.

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