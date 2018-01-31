İlk kez bu kadar net görüntülendi! Zeytin Dalı'nda fırtına etkisi...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim Fırtına obüsleri de önemli rol üstleniyor. AA ekibinin görüntülediği atışlarda terör örgütü hedefleri başarıyla imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.