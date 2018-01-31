Rus Su-27 uçağı, Karadeniz'de ABD'nin EP-3 uçağına müdahalede bulundu. ABD uçağının Rus hava sahasını ihlal etmesini önlemek için müdahalenin gerekli olduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27'nin yanında bir casus uçağı olan ABD'li keşif uçağını yönünü sınırdan değiştirinceye kadar güvenli bir mesafede takip ettiğini aktardı.

Karadeniz'de yüksek gerilim! Rusya ABD uçağına müdahale etti

ABD Savunma Bakanlığı ise Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de Lockheed EP-3 uçağını engellediği anların 4 dakikalık bir videosunu yayınladı.

Müdahalenin güvenli olmadığını ve 2 saat 40 dakika sürdüğünü ileri süren Bakanlık'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Su-27 EP-3'e 1.5 metre mesafeden uçuyor, uçuş rotasından geçiyordu" ifadelerini kullandı.