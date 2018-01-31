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'de yüksek gerilim! uçağına müdahale etti

Rus Su-27 uçağı, ’de sınırlarına yaklaşan ’ye ait EP-3 uçağını engelledi. Su-27’nin müdahalesinden sonra EP-3 yönünü değiştirdi.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 16:42
Karadeniz'de yüksek gerilim! Rusya ABD uçağına müdahale etti

Rus Su-27 uçağı, 'de 'nin EP-3 uçağına müdahalede bulundu. ABD uçağının Rus hava sahasını ihlal etmesini önlemek için müdahalenin gerekli olduğunu bildiren , Su-27'nin yanında bir casus uçağı olan ABD'li keşif uçağını yönünü sınırdan değiştirinceye kadar güvenli bir mesafede takip ettiğini aktardı.

Karadeniz'de yüksek gerilim! Rusya ABD uçağına müdahale etti

ABD Savunma Bakanlığı ise Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de Lockheed EP-3 uçağını engellediği anların 4 dakikalık bir videosunu yayınladı.

Müdahalenin güvenli olmadığını ve 2 saat 40 dakika sürdüğünü ileri süren Bakanlık'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Su-27 EP-3'e 1.5 metre mesafeden uçuyor, uçuş rotasından geçiyordu" ifadelerini kullandı.

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Karadeniz'de yüksek gerilim! Rusya ABD uçağına müdahale etti
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