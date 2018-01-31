Son terörist yok edilinceye kadar devam

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Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda Zeytin Dalı operasyonu hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Canikli şunları söyledi: ABD VAZGEÇMEDİ: ABD
'nin desteğini kesmesi için, bütün yol ve yöntemler denendi. Ama ne yazık ki ABD bu politikasından vazgeçmedi. ŞİMDİ YAPILMASI GEREKİYORDU:
Operasyon eğer başlatılmasaydı yakın gelecekte Türkiye
çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya gelecek, çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacaktı. SİVİL HASSASİYETİ: TSK
'nin sivil zayiat hassasiyeti hiçbir orduda olmayacak kadar yüksektir. Sivillerle
ilgili hassasiyet ve kaygı olmasaydı bu harekât 15 günde tamamlanırdı. Ülkemiz için tehdit ortadan kalkmadan operasyon bitmeyecek. TSK DESTAN YAZACAK:
Afrin'i işgale değil, kurtarmaya gidiyoruz. Burası yaşanabilir hale gelecek, son terörist yok edilene kadar harekât sürecek. Bunu yapmak zorundayız. Nerede olursa olsunlar kiminle iş tutarlarsa tutsunlar yok etmek zorundayız, buna mecburuz. Vatan, bayrak, ezan, bağımsızlık ve beka mücadelesi için TSK'nın destanlar yazdığına herkes şahittir. TSK bir kez daha destan yazacak.