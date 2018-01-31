Türk milleti Mehmetçiğin yanında

Antalya:
Finike Belediyesi, askerlere 1 kamyon portakal gönderdi. Adıyaman:
Asker kıyafetli gençler, gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Sivas:
Sivas Muharip Gaziler Derneği üyesi Kıbrıs Gazileri Zeytin Dalı Harekatı
'na katılmak için gönüllü oldu. Bursa:
Yenişehir'de bir grup kadın hem kendi ördükleri hem de topladıkları 500 yün boyunluğu askerlere gönderecek. Şırnak:
Kumçatı beldesinde Sıdık Güngör (81) gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Güngör, "Hiçbir şey yapamazsam bile şarjöre mermi takar, askere destek olurum" dedi. Adıyaman:
Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğü çalışanları "Zeytin Dalı Harekatı Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Kırıkkale:
Yusuf Şener (71), Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat çekmek için Atatürk Heykeli önünde 2 gün nöbet tutmaya karar verdi. Afyonkarahisar:
Fransa'da doğup büyüyen ve bedelli askerlik yerine "komando" olarak vatani görevini yapmak isteyen Emre Karakuş'a asker eğlencesi düzenlendi. Kırklareli:
Bir grup Roman vatandaş, Afrin'e gitmek için Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Lefkoşa:
Bir grup kamu çalışanı harekata katılan Mehmetçik'e destek için 54 kurban kesti.