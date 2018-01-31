‘Yasak mühimmat iddiası yalan’

Genelkurmay
Başkanlığı yazılı
açıklama yaparak,
Zeytin Dalı Harekâtı'na
ilişkin bir süredir harekâtın
meşruiyetinin sorgulanmasını
hedefleyen dezenformasyona
dayalı bazı yayın ve faaliyetler
görüldüğü belirtilerek, "Bunlara
itibar edilmemelidir" dedi.
Açıklamada özetle şu ifadelere
yer verildi:
"Bir süredir operasyonun
meşruiyetinin sorgulanmasını
hedefleyen dezenformasyona
yönelik kasıtlı bazı yayın ve faaliyetler
görülmektedir. Yalana
ve iftiraya dayalı bu girişimlerin
terör örgütleri ve yandaşları tarafından
yapıldığı, yaptırıldığı açıktır.
Bu yayınların amacı meşru
zeminlerde şeffaf bir şekilde yürütülmekte
olan harekâta gölge
düşürmektir. Bunlara itibar edilmemelidir. TEK HEDEF TERÖRİSTLER
Harekâtın planlama ve icrasında
sadece teröristler ve bunlara
ait barınak, sığınak, mevzi, silah,
araç ve gereçler hedef alınmakta
olup, sivillerin ve çevrenin zarar
görmemesi için her türlü hassasiyet
gösterilmektedir. Harekât
alanında bulunan dini ve kültürel
yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik
kalıntılar ile kamu yararına
faaliyet gösteren tesisler kesinlikle
hedefler arasında bulunmamaktadır.
Ateş altına alınan hedeflerin
tamamı kayıt altında bulunmaktadır.
Hava Kuvvetlerimiz tarafından,
napalm, kimyasal, biyolojik
ve benzeri yasaklanmış mühimmat
kullanılmamaktadır. Bu tür
mühimmat TSK
envanterinde
bulunmamaktadır."