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‘Yasak mühimmat iddiası yalan’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
Genelkurmay Başkanlığı yazılı açıklama yaparak, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bir süredir harekâtın meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen dezenformasyona dayalı bazı yayın ve faaliyetler görüldüğü belirtilerek, "Bunlara itibar edilmemelidir" dedi. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:
"Bir süredir operasyonun meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen dezenformasyona yönelik kasıtlı bazı yayın ve faaliyetler görülmektedir. Yalana ve iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri ve yandaşları tarafından yapıldığı, yaptırıldığı açıktır. Bu yayınların amacı meşru zeminlerde şeffaf bir şekilde yürütülmekte olan harekâta gölge düşürmektir. Bunlara itibar edilmemelidir.

TEK HEDEF TERÖRİSTLER
Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir. Harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler kesinlikle hedefler arasında bulunmamaktadır.
Ateş altına alınan hedeflerin tamamı kayıt altında bulunmaktadır. Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat envanterinde bulunmamaktadır."
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‘Yasak mühimmat iddiası yalan’
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