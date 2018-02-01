Afrin’i temizlemek milli mecburiyet

MHP
lideri Devlet Bahçeli
parti teşkilatlarına bir genelge göndererek gündeme dair önemli mesajlar verdi. Mesajlardan bzıları şunlar:
Zeytin Dalı Operasyonu "devlet ebed müddet, millet ebed müddet şuurunun bir gereği, kaçınılmaz bir ihtiyacı." PKK
/PYD
tarafından istilaya uğrayan, yöre halkına eziyet ve zulmedilen Afrin
'in, ardından diğer terör yuvalarının tepeden tırnağa temizliği milli bir mecburiyet, ahlaki ve hukuki bir mükellefiyettir.
Terörle mücadeleyi yaralamak için kızarmaz yüzle devreye girenlerin neye ve kimlere hizmet ettiği de belirginleşmiştir. MHP milli bekamızın diriliş ve direnç mücadelesini tavizsiz desteklemektedir. Türkiye
'mizin jeopolitik ve jeoekonomik avantajları adeta zırh, adeta duvar, adeta çelikten irade olmuş, milli bekayı korumuştur. Coğrafi dezavantajlarımızdan şikâyet edemeyiz Zira millet birdir, devlet birdir, bayrak birdir, aziz vatan her değer ve emanetiyle bütündür, sonsuza kadar da böyle kalacaktır.