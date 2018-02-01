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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim ittifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, AK Parti- seçim ittifakına ilişkin; "belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim ittifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin 'li milletvekilleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti- seçim ittifakına ilişkin, "Belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir" dedi.

OHAL Komisyonu çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim onlara güvenim tamdır. komisyon ne karar verirse versin harfiyen uygularız" açıklamasında bulundu.

'ZEYTİN DALI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan süren 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de, "Harekat sonuna kadar sürecek, Ekonomimiz gayet sağlam." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim ittifakı açıklaması
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