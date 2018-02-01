Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim ittifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti- MHP seçim ittifakına ilişkin, "Belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir" dedi.

OHAL Komisyonu çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim onlara güvenim tamdır. komisyon ne karar verirse versin harfiyen uygularız" açıklamasında bulundu.

'ZEYTİN DALI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan süren 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de, "Harekat sonuna kadar sürecek, Ekonomimiz gayet sağlam." ifadelerini kullandı.

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AK Parti-MHP ittifakı tamamlanıyor: Liderler görüşecek