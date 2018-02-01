Bozdağ: 107 bin 174 kişi ihraç edildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TBMM İçişleri Komisyonu'nda FETÖ ile mücadele çalışmalarını anlattı. Bozdağ şu bilgileri verdi: "Şu ana kadar OHAL Komisyonu'na 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş; ihraçlardan. Bugüne kadar da komisyon bin 562 kişi hakkında karar vermiş. 41'i hakkında 'kabul' kararı vermiş, diğerleri 'ret' şeklinde. Bugüne kadar KHK
'lerle yapılmış ihraç sayısı 110 bin 778, iade sayısı 3 bin 604. 110 bin 778 kişi ihraç edilirken 3 bin 604 kişi yine KHK'lerle görevine iade edilmiş. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net olarak 107 bin 174'tür."