Çaycıyı elektrikli testereyle kovalamış

CHP
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz
'ın vukuatları saymakla bitmiyor. 16 Nisan 2017'deki Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesinde memleketi Ardahan'da esnaf ziyareti yapan Öztürk Yılmaz'ın, kendisine soru soran çaycıyı elektrikli testere ile kovaladığı ortaya çıktı. Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı olan ve çaycılık yapan Eren Polat'ın kendisine sorduğu bir soruya sinirlenen Yılmaz ceketini çıkartıp, pazarda satılan elektrikli testereyi kaptı ve Polat'ı kovaladı. Esnaf ve partililerin araya girmesiyle sakinleştirilen Yılmaz'ın, Polat'tan şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Yine geçen yıl Yılmaz'ın, hükümeti karalama çabasıyla Ilgar Dağı'na çıkarak, vatandaşlara, "Burada tünel münel projesi yok. Sizi kandırıyorlar" dediği öğrenildi. Yılmaz'ın yalanladığı yatırım ise şu an neredeyse tamamlanmak üzere.