Dimdik uğurlama

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde gözlem noktaları kurmaya giderken bombalı araçlı saldırıda şehit olan dozer operatörü Yasin Tanboğa (39) Adana'da toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası Yasin Tanboğa, 5 yıldır Devlet Su İşleri(DSİ
) 6. Bölge'de dozer operatörü olarak çalışıyordu. DSİ'deki arkadaşları ona "Arazi fatihi" diyordu. Vatansever ve milliyetçiydi. Suriye'de ve Irak'ta Türkmenlere yapılan zulümlere hiç sessiz kalmadı. Geçen Cuma arkadaşlarına "Afrin operasyonuna katılan Mehmetçik için cuma namazına gidip dua edelim" dedi. Tanboğa, 15 Temmuz hain FETÖ darbesi girişiminde de sokaklara çıkmış ve her gece demokrasi nöbetlerine katılmıştı. Arkadaşları onun için "DSİ'nin neşesi, moral kaynağıydı. Konuştuğu Adana şivesini hiç terk etmedi. Biz ona hep 'Allahına gurban Adanalı' derdik. Operasyonumuza katılan askerimize dua ediyordu" dedi.
Tanboğa, Adana'da dün son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Mustafa Tanboğa sağlık görevlilerinin gözetiminde cenaze törenine katılabildi. Şehidin eşi Esra Tanboğa, çocukları Miray ve Mustafa'ya sarılıp "Çocuklarını bırakıp nereye gidiyorsun? Beni de yanına al" diyerek feryat etti. Şehidin annesinin ise 40 gün önce vefat ettiği öğrenildi. Törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve binlerce kişi katıldı. Şehidin cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.