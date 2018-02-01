Erdoğan ve Putin Suriye’yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le dün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi
, Zeytin Dalı Harekâtı ve İdlib
dahil olmak üzere Suriye
'yle ilgili son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki lider Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nde elde edilen sonuçlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve önemli bir kazanım olduğuna dikkati çekti. Anayasa Komitesi kurulması hususunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin, Astana'nın yanı sıra Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladılar. Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'te yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye
'nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında Putin'e bilgi verdi. Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı projelerine değindikleri görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1.5 saat sürdü. ERDOĞAN: YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERE YENİLERİNİ EKLEYİN
Savunma
Sanayisi İcra Komitesi (SSİK), yapılan yasal düzenlemenin ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 7 saat süren Külliye'deki toplantıda, 9.4 milyar dolarlık 55 proje masaya yatırıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Toplantıda, Zeytin Dalı Operasyonu'nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9.4 milyar dolar (36 milyar TL) bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayisini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir." ARTIK SÖZE DEĞİL SAHAYA BAKACAĞIZ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Zeytin Dalı Harekâtı ele alındı. Türkiye'nin tüm riskleri göze alarak bu harekâtı gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan'ın, "Eğer Zeytin Dalı Harekâtını yapmasaydık, daha büyük problemlerle karşı karşıya kalacaktık" dediği öğrenildi. ABD'nin ikircikli tutumunu eleştiren Erdoğan, "Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Tüm uyarılara rağmen ABD terör örgütü PYD-YPG'ye silah göndermeye devam etti. Artık söze değil verilen sözlerin sahada tutulup tutulmayacağına bakacağız" dedi. MACRON: ERDOĞAN İLE YİNE KONUŞACAĞIM
Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro
gazetesine TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. "Müttefiklerin arasında görüşmelerin yapılmasını" isteyen Macron, "Önümüzdeki günlerde yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşacağım. Türkleri ve Rusları, gerçekten kapsayıcı bir çözüm inşa edilebileceğine ikna etmeyi arzu ediyorum" dedi. Macron, Ermeni lobisinin temsilcileriyle buluştuğu Paris'teki toplantıda ise Türkiye'yi kızdıracak kararını açıkladı. Seçim kampanyasında vaat ettiği gibi milli takvime sözde Ermeni soykırımını anma günü ekleyeceğini duyuran Macron, Türkiye'yi "azınlıkları tehdit etmekle" suçlaması ve Ermeni siyasilerle Dağlık Karabağ'ı ziyaret etmesi taleplerini ise reddetti.