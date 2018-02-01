Hac kura çekiliş sonuçları 2018 sorgulama! - Hac kura sonuçları Diyanet'in sitesinden bugün açıklanacak mı?

Kutsal topraklara gidebilmek için başvuru yapan 2 milyonu aşkın aday nefeslerini tuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha önce 2018 hac kura sonuçları için belirlediği tarih geldi, çattı. Hac kura çekilişi bugün saat 11:00'da başladı. Diyanet'in resmi internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından 2018 hac kura çekiliş sonuçları isim isim liste binlerce kişi tarafından merakla seyrediliyor. Hac kura çekiliş sonucu hac.diyanet.gov.tr adresinden açıklandığı an buradan öğrenebilirsiniz.

HAC KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2018 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hac kura çekiliş sonuçları ile ilgili yeni bir duyuru daha yayımlandı. Kutsal topraklara gitmek için heyecanla bekleyen 2 milyonu aşkın aday geri sayıma başladı. Hac kura sonuçları bu akşam hac.diyanet.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifrelerini yazarak kuraları sorgulayabilecek.

Hac kura çekiliş sonuçlarına göre kazanan adayların bazıları belli oldu. İşte o isimler....

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı resmi duyuru ise şöyle;

2018 Yılı Hac Kuraları 01.02.2018 Perşembe günü saat 11:00'de Başkanlığımız Konferans Salonunda çekilecektir.



Sonuçlar 01.02.2018 Perşembe günü Saat 21:00'den itibaren yayınlanacaktır.

HAC KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HACCA GİTMEK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek

HAC KURALARI İLE İLGİLİ DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Hac ibadetinin yapılacağı alan sınırlı olduğundan en fazla 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir bir yılda. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olmaktadır. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır. Ülkemizde şu ana kadar 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapabilmek için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor yani. Bizim bu yıl ki kontenjanımız ise, 80 bindir. Sınırlama olmadı baştan bu kontenjanı aldık. Bir miktar daha kontenjan alabilirsek kar sayacağız. Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını, kaybetmeden yeni yılda kurayı bekleyeceklelerdir. Kurada ismi çıkmayanlar, karamsarlığa düşmesin, isyan veya aşırı tepki müslümana hiç yakışmaz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Aşağıdaki linkten saat 21.00'dan itibaren hac kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.