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'den acı haber!

Hakkkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı..

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 17:18

'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
İlçenin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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Hakkari'den acı haber!
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