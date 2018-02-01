İHA’larla istihbarat seferberliği

Kırsalda Mehmetçik'ten büyük darbe yiyen terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, Afrin kent merkezindeki sığınakları da ev ev, nokta nokta belirlendi. Afrin'in hem kırsalından hem de kent merkezinden MİT'in sağladığı anlık güçlü istihbaratların yanı sıra milli İHA'larla havadan alınan net görüntüler de belirleyici oldu. Örgütün baskısından bunalan Kürtler de el altından Türkiye'ye istihbarat desteği sağlıyor. Merkezdeki temizlik sırasında sivillerin zarar görmemesi için, güçlü istihbarata dayalı ve kılı kırk yaran etkili nokta operasyonlar yapılacak.

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