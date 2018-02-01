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İHA’larla istihbarat seferberliği

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018

Kırsalda Mehmetçik'ten büyük darbe yiyen terör örgütü /PYD-YPG'nin, Afrin kent merkezindeki sığınakları da ev ev, nokta nokta belirlendi. Afrin'in hem kırsalından hem de kent merkezinden 'in sağladığı anlık güçlü istihbaratların yanı sıra milli İHA'larla havadan alınan net görüntüler de belirleyici oldu. Örgütün baskısından bunalan Kürtler de el altından 'ye istihbarat desteği sağlıyor. Merkezdeki temizlik sırasında sivillerin zarar görmemesi için, güçlü istihbarata dayalı ve kılı kırk yaran etkili nokta operasyonlar yapılacak.

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İHA’larla istihbarat seferberliği
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