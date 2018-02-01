Kilis'e roket atıldı!

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düştü. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Roketin Kilis'te bulunan bir restorana isabet ettiği ifade ediliyor...

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KİLİS VALİSİ TEKİNARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısında yaralı sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Afrin'deki teröristlerce kent merkezinde bir lokanta ve bir eve roketli saldırı düzenlendiğini hatırlattı. İlk başta 4 yaralının hastanelere getirildiğini ve ekiplerin çalışmasının sürdüğünü anlatan Tekinarslan, "Yaralı sayısı 5'e yükseldi, hayati tehlikesi olan yok." dedi.

Roketin isabet ettiği lokantanın sahibi Erdoğan Aktaş da iş yerinde bulundukları sırada roketin isabet ettiğini ve korktuklarını söyledi.

Olayın hemen ardından içerisinin toz bulutuyla kaplandığını belirten Aktaş, daha sonra içerideki yaralıları dışarı çıkarıp gelen ambulanslara bindirdiklerini, durumu kötü olan yaralı bulunmadığını vurguladı.

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ROKETLERE MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLDİ

Kilis'te atılan 2 roketli saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misli ile karşılık verilerek, terör örgütü PKK/PYD mevzileri vuruldu.



Akşam saatlerinde Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD bölgesinden atılan iki roket kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi ile Ahmet Rasim Caddesi üzerindeki bir eve istibat etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs, Çok Namlulu Roketarlar (ÇNRA) tarafından PKK/PYD hedefleri vurularak imha edildi.