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Konya merkezli operasyonu

Konya merkezli 43 ilde, /PDY'nin TSK'ya yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 58'i Bylock kullanıcısı 120 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İHA AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 08:40 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 09:18
Konya merkezli FETÖ operasyonu
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 58'i Bylock programı kullanan 120 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya merkezli 43 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 3 şüpheliden 1'i yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin TSK içindeki askeri personele, "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öğrenildi.
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Konya merkezli FETÖ operasyonu
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