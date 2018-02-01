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Macron'dan ikinci küstah çıkış

Afrin'de terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili küstahça ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Macron, bu kez 1915 olaylarını gündeme getirerek provokatif tavrını sürdürdü.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 02:08
Macron'dan ikinci küstah çıkış

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Suriye'nin kuzeyini 'işgal eylemine dönüşmemeli' diyerek Ankara'yı kızdıran Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da sözde 'Ermeni soykırımını Anma Günü' ilan edileceğini duyurdu.

Fransa'da Ermeni diasporasının çatı örgütlenmesi olan Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Konseyi'nin (CCAF) yıllık yemeğine katılan Macron, "Ermeni soykırımının tanınması ve adalet için mücadele hepimizin mücadelesidir. Bu mücadeleyi, soykırımı anma gününü destekleyerek yürütüyoruz" dedi.

"SOYKIRIMI İNKAR TASARISI YENİDEN PARLAMENTOYA GELECEK"

Deutsche Welle Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı, 30 dakikalık konuşmasında, sözde 'Ermeni Soykırımı'nın tanınması mücadelesinin aynı zamanda soykırımın inkarıyla mücadeleden geçtiğini, Fransız parlamentosunun gelecek aylarda bu konuyu yeniden gündemine almasının çok önemli olduğunu' söyledi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIKTAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Fransız parlamentosu tarafından 2011 yılında kabul edilen 'Ermeni Soykırımı'nı inkarın cezalandırılmasına yönelik yasa', Şubat 2012'de ifade özgürlüğü ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Fransız Anyasa Konseyi tarafından iptal edilmişti.

PİŞKİN ÇIKIŞ: TERÖR, GÖÇ KONULARINDA TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ VAR

'''yle diyalog diyalog olmazsa Fransa'nın mesajının boşta kalacağı düşüncesindeyim" diyen Macron, 'terörle mücadele ve göç krizi' gibi konularda Fransa'nın müttefike ihtiyacı olduğunu' belirtti.

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Macron'dan ikinci küstah çıkış
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