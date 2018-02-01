Mehmetçiğe 7’den 70’e destek

Zeytin Dalı Harekâtı
'na katılan kahraman Mehmetçiklere tüm yurttan destek yağmaya devam ediyor. İSTANBUL:
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı personeli, Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştiren askerlere drone ile video çekimi yaparak destek mesajı gönderdi. ANKARA
: Tüm Emekli Polis Özel Harekâtçılar Derneği (TEMPÖHDER) üyeleri, "Zeytin Dalı Harekâtına katılmak için İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle başvurdu. KİLİS:
Belediye Başkanı Hasan Kara, harekâtta yaralanan askerleri ziyaret edip Kilisli kadınların yaptığı yemekleri ikram etti. KAYSERİ:
TMO çalışan 90 işçi ve memur, aralarında para toplayarak aldıkları 215 kilogram fındığı cepheye gönderdi. Derviş UĞURLU -Ali ALTUNDAŞ- İhsan TUNÇOĞLU - Züleyha BAŞKIRAN /
SABAH