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Mehmetçiğe 7’den 70’e destek

Giriş Tarihi: 1.2.2018
Mehmetçiğe 7’den 70’e destek
'na katılan kahraman Mehmetçiklere tüm yurttan destek yağmaya devam ediyor.
İSTANBUL: Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı personeli, Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştiren askerlere drone ile video çekimi yaparak destek mesajı gönderdi.
ANKARA: Tüm Emekli Polis Özel Harekâtçılar Derneği (TEMPÖHDER) üyeleri, "Zeytin Dalı Harekâtına katılmak için İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle başvurdu.
KİLİS: Belediye Başkanı Hasan Kara, harekâtta yaralanan askerleri ziyaret edip Kilisli kadınların yaptığı yemekleri ikram etti.
KAYSERİ: TMO çalışan 90 işçi ve memur, aralarında para toplayarak aldıkları 215 kilogram fındığı cepheye gönderdi.

Derviş UĞURLU -Ali ALTUNDAŞ- İhsan TUNÇOĞLU - Züleyha BAŞKIRAN / SABAH
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Mehmetçiğe 7’den 70’e destek
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