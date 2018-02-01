‘Öztürk Yılmaz partisinin başına çorap örüyor’

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunda TSK'nın birlikte hareket ettiği ÖSO'ya 'terör örgütü' diyen CHP
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz
'a tepki gösterdi. Bozkır, şunları söyledi: "Brüksel'de AB Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığım yaklaşık 4 yılın 3.5 yılında, Başkatibim olarak çalıştı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yaparken, Bağdat'a Büyükelçi olarak tayin olan Faruk Kaymakçı'nın yerine o zamanki AB Bakanı Egemen Bağış'a Yılmaz için olumlu görüş verdim. Yılmaz, orada bir olay yaşandı ve görevine son verildi. Bu olayı açıklaması gereken kişi Yılmaz. CHP'nin böyle bir zatı dış politikasının başına geçirip, onun hiç olmayan tecrübeleriyle dış politikasını yönetmeye kalkışması, CHP'nin başına adeta çorap örmektir. Musul Başkonsolosluğu'na DEAŞ saldırısında bu zatın büyük bir sorumluluğu var. Musul Valisi, Irak ordusu kenti terk etti. Bu zat "ben korurum" dedi, sonra yarım saatte konsolosluğu teslim etmiştir."