Bakan Çavuşoğlu: Soçi'de başarılı bir sonuç aldık

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"BAŞARILI BİR ZİRVE OLDU"

"Muhalefetin tereddütlerinin giderilmesi için Lavrov'u aramıştım. Ancak giden gruplar havaalanında rejimin bayraklarını ve logolarını görünce katılmak istemediler. Katılmayınca da tüm yetkileri garantör ülke olarak bize devretti. Bu ufak tefek krizleri de aştık. Suriye konusu kolay bir konu değil. Bana göre sonuç bildirgesi çok başarılı. Biz garantör ülkelerden birisi olarak istediklerimizi buraya koyduk. BM Güvenlik Konseyi kararına, Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Anayasa komisyonu için 150 isim belirledik. Üç garantör ülke, 50'şer isim verdi. De Mistura, bu 150 kişi içerisinden bir anayasa komisyonu oluşturacak. Ve bu komisyon Cenevre'de toplanacak. Rejimin artık anayasa ve seçim konusunda tartışmaya başlaması gerekiyor. Bence başarılı bir zirve oldu.

TERÖRİST MİHRAÇ URAL'IN İADESİNİ İSTEDİK

Biz Rusya'dan izahat istedik. Bu şahsın tutuklanıp Türkiye'ye teslim edilmesini istedik. Bu şahıs kırmızı bültenle aranan bir isim. Rusya'nın bize verdiği listede bu isim yok. Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır. Şimdi bu konuda Rusya çalışmalar yapıp bize dönecek. Bizzat Putin ilgileniyor.

"FRANSA BİZE DERS VEREMEZ"

Fransa hukuktan bahsediyor. Anayasa mahkemesinin kararı var. Soykırım tabiri, siyasi bir tabir değil, hukuki bir tabirdir. Fransa anayasa mahkemesi de bu konu da kararını vermiştir.

Afrin'le ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir'i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir."