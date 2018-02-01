Sultanahmet patlamasına 3 ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul
Sultanahmet Meydanı'nda 12 Alman'ın öldüğü canlı bomba
eylemine ilişkin davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Abdulrahman Faaiz Rashıd Rashıd, Fevzi Muhammed Ali
ve Halil Derviş katıldı. Mayyuf, Ali ve Derviş "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapse, canlı bomba Nabıl Fadlı'ya yardım ederek 12 kişinin ölümüne neden olmaktan suçundan 192'şer yıl, 16 kişinin yaralanmasına neden olmaktan 128'şer yıl, tehlikeli madde bulundurmaktan 9'ar yıl olmak üzere toplam 329'ar yıl hapis cezası aldı.