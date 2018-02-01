Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sultanahmet patlamasına 3 ağırlaştırılmış müebbet

Sultanahmet patlamasına 3 ağırlaştırılmış müebbet

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
Sultanahmet Meydanı'nda 12 Alman'ın öldüğü eylemine ilişkin davada karar çıktı. İstanbul 14. 'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Abdulrahman Faaiz Rashıd Rashıd, Fevzi ve Halil Derviş katıldı. Mayyuf, Ali ve Derviş "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapse, canlı bomba Nabıl Fadlı'ya yardım ederek 12 kişinin ölümüne neden olmaktan suçundan 192'şer yıl, 16 kişinin yaralanmasına neden olmaktan 128'şer yıl, tehlikeli madde bulundurmaktan 9'ar yıl olmak üzere toplam 329'ar yıl hapis cezası aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanahmet patlamasına 3 ağırlaştırılmış müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN