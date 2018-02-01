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’yı işgal davasında itiraf

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
Turkuvaz Medya’yı işgal davasında itiraf
15 Temmuz darbe girişiminde 'yı işgal davasında itiraflar geldi. 63'ü tutuklu 146 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Turkuvaz Medya'nın işgalini itiraf eden sanık Yavuz Selim Koç, ifadesinde hücum yelekli bir rütbelinin "Turkuvaz Medya'yı (aHaber) basmaya gidiyoruz" dediğini aktardı. Koç, teşhiste kendini binbaşı rütbesinde gösteren yüzbaşı Musa Odabaşı'yı işaret etti. Astsubay öğrencilerinden tutuklu sanık Onur Çetin, navigasyondan adres ararken aHaber'i duyduğunu söyledi. Askeri öğrenci Mustafa Kirazlı da çapraz sorgusunda kışladan çıktıklarında trafiğin vatandaşlar tarafından kapatıldığını ifade ederek "Trafik sıkışmıştı. 20-25 metre ileride bir rütbeli tartıştı. Vatandaşı itti ve silahla ayağına ateş etti" dedi.
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Turkuvaz Medya’yı işgal davasında itiraf
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