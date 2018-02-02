Afrin'den Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 3 roketin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.

KİLİS'E ÜÇ ROKET

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'te, İslahiye Caddesi'ne düşüp patladı. Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Adnan Menderes Parkı yakınlarındaki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Kilis' e 3'üncü roket Dereboyu Caddesinde bir eve düştü, 3 kişi yaralandı.

Kilis'e 3 roket düştü! REYHANLI'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket, ilçedeki bazı noktalara isabet etti.

Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Saldırılarda yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 68 yaşındaki Rıfat Sinirli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.