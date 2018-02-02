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süresi uzatıldı iddiası yalan çıktı!

süresinin 18 aya çıkarıldığına dair iddialar yalanlandı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." denildi.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 09:39
Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalan çıktı!

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "askerliğin uzatıldığına" ilişkin haberlerin asılsız olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan "Yalan Haber" başlıklı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan " uzatıldı" başlıklı habere ilişkin bilgi verildi.

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika askerlik süresi açıklaması!

Açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

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Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalan çıktı!
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