Bakan Elvan: 'PYD'ye terör örgütü diyemiyorsanız yazıklar olsun size'

Bakan Elvan, Mersinli şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın Anamur'daki cenaze töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, tüm ailesine başsağlığı diledi. Şehidin babası ve kardeşleriyle cenaze töreninde bir araya geldiklerini kaydeden Elvan, "Şehidimizin babası bana şunu söyledi. Ben dedi Kürt'üm. Benim oğlum Kürt dedi. Ancak bu vatan için, bu millet için, bu ay yıldızlı bayrak için her türlü mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu kardeşlerimiz gerçekten etnik yapımız, düşüncemiz ne olursa olsun, devletimiz için, milletimiz için vatanımız, ay yıldızlı al bayrağımız için her türlü mücadeleyi veriyoruz" diye konuştu.

"PYD'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMİYORSANIZ YAZIKLAR OLSUN SİZE"

Zeytin Dalı Operasyonuyla ilgili de konuşan Elvan, "Operasyonumuz başarılı bir şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerlemeye devam ediyor. Kahramanca mücadele veriyorlar. Hem PKK hem PYD'ye hem de DEAŞ'a karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. TSK ve ÖSO, Afrin'de terör örgütlerine karşı gerçekten destan yazıyor. Tüm dünyanın gözü önünde hem PKK'nın hem PYD'nin neler yaptığını, terörist başı Öcalan'ın posterlerini astıklarını ve bunların ruh ikizi konumunda olduğunu ve birbirinin açıkçası birbirinden farklı olmadıklarını bütün dünya biliyor. Buna rağmen PYD'nin bir terör örgütü olduğunu ve PKK ile ayrılmaz bir terör örgütleri olduklarını, birbiriyle iç içe olduklarını tüm dünya bilmesine rağmen, bir taraftan TSK kahramanca mücadele edip, destanlar yazmasına rağmen ana muhalefet partisinden bazı isimler, üzülerek ifade ediyorum, gerçekten bizi şaşırtan açıklamalar yapıyorlar.

Milletimizin kenetlendiği bir dönemde, ordumuzun kahramanca mücadele ettiği bir dönemde birisi diyor ki TSK ile mücadele eden ÖSO'ya 'terörist' diyor, bir başkası efendim 'PYD'nin terör örgütü olduğuna dair istihbari bir bilgimiz yok' diyor. Utanmadan bunları söylüyorlar. PYD'nin terör örgütü olduğunu tüm herkes biliyor. Ona rağmen ana muhalefet partisi olarak PYD'ye terör örgütü diyemiyorsanız ve demiyorsanız yazıklar olsun size. 80 milyonun kenetlendiği bir dönemde bunları söyleyemiyorlarsa yazık onlara. Bu milletimiz neyin, ne olduğunu biliyor. Şöyle bir ortamda bir kez dahi bile olsa milletle beraber hareket etse zor bir şey mi. Ama maalesef yapmıyorlar. Milletimiz de kimin ne yaptığını ne söylediğini, kimin yanında olduğunu herkes biliyor. Hepimizin başı sağ olsun. Allah'ın izniyle sınırlarımızda ve ülkemiz içerisinde tek bir terörist kalmayacak ve bunların köklerini kurutacağız. Bu birliğimiz ve beraberliğimiz güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.