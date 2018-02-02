Beyaz Saray’ın silah sevkıyatı sessizliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Partili milletvekilleriyle yaptığı görüşmede gündem Afrin operasyonu ile ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve PYD'ye verdiği destek oldu. Erdoğan, Trump ile yaptığı telefon konuşmasında, "Türkiye'ye bazı sözler verildi ancak yerine getirilmiyor. Silah sevkiyatının duracağını söylediniz ama devam ediyor" dediğini belirterek, "Trump, 'Benim sevkıyatın sürdüğünden haberim yok. Bu konuyu bilmiyorum' dedi. Yanında bulunan üst düzey bir komutan ile Güvenlik Danışmanı'na 'Yapıyor muyuz, doğru mu?' diye sordu. İkisi de sessiz kaldı. ABD bize hep söz verdi. Bush döneminde, Obama döneminde söz verdiler, şimdi de Trump söz veriyor. Artık söze değil uygulamaya bakıyoruz. Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin terörden temizlenen bölgelere yerleşmeleri için süratle konut yapılması gerektiğini belirterek, "Gelen ülke liderleri ile konuştum. 'Mali destek verilirse ev yapabiliriz. Silahlara harcanan paraları bu işlere harcayalım' dedim" diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Muhalefet liderinin yerli silahlardan haberi yok. Cahilliktir bu" dedi.

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