‘Bizi hükümete karşı kışkırttı’

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun 2014'te terör örgütü DEAŞ mensuplarınca basılıp 46 kişinin alıkonulmasıyla ilgili 2 tanığın ifadesi daha ortaya çıktı. Dönemin Musul Başkonsolosu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile ilgili inanılmaz bilgiler veren tanıklardan Y.D., ifadesinde şunları kaydetti:

Yılmaz herkes ile tartışmaya başladı. Bizleri hükümete karşı kışkırtıyordu. Bizimle ilgilenmediklerini iddia ediyordu. Namaz kıldığımız için devletin itibarını zedelediğimizi söyledi. Ramazanda oruç tutuyorduk. Vitaminsiz kalacağımızı iddia ederek bizim de oruç tutmamızı istemiyordu. İftara 5-10 dakika kala DEAŞ'lıların önünde yiyip içiyordu. İç çamaşırları ile ortada dolaşarak militanlara "Su yok mu?" diye bağırıyordu.

Konsolosun davranışları sebebiyle erkeklerin el ve ayaklarını bağlayıp araçlara bindirdiler. Gözlerimiz bağlandı. Gizlediğimiz telefonla Türkiye ile görüşüyordu. Bizleri ve devletimizi aşağılayıcı konuşmaları moralimizi bozuyordu

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