Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) teşkilat buluşmasına katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

ÇÖKERTMEYİ BAŞARDIK: Bugün de Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800'ünün işi bitti. İla cehennema zümera. Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden gerek sivil, gerek ÖSO'dan 25 kadar şehidimiz var. Bölücü terör örgütüyle, onun güdümündeki yapılar özellikle gençlerimizi hedef almışlar, onların zihin ve gönül dünyalarını karartmışlar. FETÖ'nün de hedefinde gençlerimiz ve eğitim öğretim süreçleri başta yer almıştır. Devlet ve millet olarak her iki örgütü çökertmeyi başardık.,

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu

TARİH YAZIYORLAR: Terörle mücadelemizi karşımızdaki ihanet şebekelerinin arkalarında kim olduğuna bakarak değil, kalbimizdeki inanca, cesarete bakarak başarıya ulaştırdık. Bugün Afrin'de mücadele eden 20-25 yaşlarındaki o kahraman Mehmetlerimiz, aynı anlayışla o tepelerde, o zor coğrafyada tarih yazıyorlar. Orada jandarma kızlarımız var. Bizim Nene Hatunlarımız, bizim Şerife Bacılarımız yok muydu? İşte bugün de var. Türkiye'yi küçümseyenlere, Türkiye'yi yok sayanlara bizim burada olduğumuzu, hem de bin yıldır burada olduğumuzu hatırlatmak boynumuzun borcu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin mesajı: 800 terörist İla cehenneme zümera

YEDİ DÜVELİ HİZAYA GETİRİR: Gençlerimizin istikameti demek Türkiye'mizin istikameti demek. Sizler istikamet üzere olacaksınız ki Türkiye hedeflerine ulaşabilsin. Üstad'ın dediği gibi, "Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya. Taşır arkadaşlar, taşır. Şayet imanımız tamsa, inancımız kavi ise, yolumuz doğruysa bu kanarya bin bir başlı kartalı da taşır, yedi düveli de hizaya getirir."

KİTAP KAFE DEĞİL, KIRAATHANE

TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, 81 ilde yurtlarıyla, hizmet binalarıyla, kitap kafeleriyle hizmet verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Kitap kafe denmiş. O ismi kıraathaneye çevirelim. Yani okuma evi, okuma yeri. Kafe bizim değil" dedi.