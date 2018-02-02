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ve K. Irak’ta 3 şehit

TAHİR ÖZÇELİK
AHMET KAVAK TAHİR ÖZÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018
Çukurca ve K. Irak’ta 3 şehit

Hakkâri'nin ilçesinde 'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 1, 'ta ise 2 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı. Çukurca'da Irak sınırına sıfır noktada yer alan Güven Dağı üs bölgesine terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan (23) şehit oldu, 5 asker yaralandı. Malatyalı şehidin ailesi acı haberle yasa b��ründü. Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık (28) ile bir asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Evli ve bir çocuk babası olan şehit Şık'ın Mersin'in Anamur ilçesindeki eşi Ece Şık'a acı haber verildi. Kuzey Irak şehitlerinin de kanı yerde bırakılmadı. 'larla yerleri belirlenen saldırıyı düzenleyen 3 terörist havalanan F-16'larla bombalanarak etkisiz hale getirildi.

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Çukurca ve K. Irak’ta 3 şehit
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