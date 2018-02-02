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, 'te lilere saldırdı

askerlerinin 'te cuma namazı sonrası gösterisi düzenleyen lilere ateş açması sonucu en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 17:01
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin 'teki İseviye beldesinde lilere yönelik saldırılarını etmek amacıyla bir grup Filistinli cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenledi.

İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle müdahalesinde göstericilerden 20 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Yaklaşık 10 gündür İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, polislerin geniş çaplı baskın ve gözaltı operasyonlarından sonra Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde Filistinlilerin bazı iş yerlerini yıkma ve caddelerde asılı milli sloganlar ile fotoğrafları kaldırma çalışmaları başlatmıştı.

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İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırdı
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