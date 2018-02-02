İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki İseviye beldesinde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir grup Filistinli cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenledi.

İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle müdahalesinde göstericilerden 20 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Yaklaşık 10 gündür İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, polislerin geniş çaplı baskın ve gözaltı operasyonlarından sonra Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde Filistinlilerin bazı iş yerlerini yıkma ve caddelerde asılı milli sloganlar ile fotoğrafları kaldırma çalışmaları başlatmıştı.