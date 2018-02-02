Ankara'da CHP Genel Merkezi'nin önünde dün hareketli saatler yaşandı. Heykeltıraş Ragıp Çiçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünden atölyesinin battığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek elinde tiner ve piknik tüpü bulunan otomobiliyle CHP Genel Merkezi önüne geldi.



Arabasını ateşe veren Çiçen kendisini de yakacağını söyleyerek "İzmir'deki Karabağlar Belediye Başkanı S.K.'ye zorla 1.5 milyon TL rüşvet verdirdiler. Parayı 3 taksit halinde aldılar. Benden bu parayı alanları şikâyet ettim. Ben mazlumun yanındayım diyen Kılıçdaroğlu neden benim yanımda olmadı?" dedi. Kendi üzerine benzin döken Çiçen, "Benim paramı seçim harcamaları için kullandılar. Benim paramı seçim harcaması için kullanan Kılıçdaroğlu'nun adaletten bahsetmeye hakkı yok. Atölyemde 103 personelim vardı, şimdi bir tane bile yok.

Heykeltıraş Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya çalıştı!

Eşimden ayrıldım ve iki defa kalp krizi geçirdim. Kılıçdaroğlu yüzünden hayatım mahvoldu. Türkiye'de Kılıçdaroğlu haricinde FETÖ tarafından gözü gibi korunan ve kollanan ikinci bir siyasi oluşum daha yok. Atatürk'ün kurduğu bu partide Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha seçilmesine izin vermeyeceğim" şeklinde bağırarak kendini yakmaya kalkıştı. Çiçen aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yakın korumasının da bulunduğu görevliler tarafından tartaklanarak durduruldu. Heykeltıraş, daha sonra ifadesi alınmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kılıçdaroğlu, bir süre önce kişisel sorunlarından dolayı kendini yakma teşebbüsünde bulunan bir vatandaşa, "Git kendini sarayın önünde yak" diyerek skandal bir ifadeye imza atmıştı.