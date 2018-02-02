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yüzünden hayatım mahvoldu'

’nin seçim çalışmalarında kullanmak için kendisinden zorla 1.5 milyon lira rüşvet aldığını söyleyen heykeltıraş Ragıp Çiçen, Genel Merkezi önünde kendini yakmaya kalkıştı. Çiçen, “’nun adaletten bahsetmeye hakkı yok” dedi

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018
‘Kılıçdaroğlu yüzünden hayatım mahvoldu'

'da Genel Merkezi'nin önünde dün hareketli saatler yaşandı. Heykeltıraş Ragıp Çiçen CHP lideri Kemal 'nun yüzünden atölyesinin battığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek elinde tiner ve piknik tüpü bulunan otomobiliyle CHP Genel Merkezi önüne geldi.

Heykeltıraş Ragıp Çiçen CHP Genel Merkezi önünde kendisini yakmaya çalıştı


Arabasını ateşe veren Çiçen kendisini de yakacağını söyleyerek "'deki Karabağlar Belediye Başkanı S.K.'ye zorla 1.5 milyon TL rüşvet verdirdiler. Parayı 3 taksit halinde aldılar. Benden bu parayı alanları şikâyet ettim. Ben mazlumun yanındayım diyen Kılıçdaroğlu neden benim yanımda olmadı?" dedi. Kendi üzerine benzin döken Çiçen, "Benim paramı seçim harcamaları için kullandılar. Benim paramı seçim harcaması için kullanan Kılıçdaroğlu'nun adaletten bahsetmeye hakkı yok. Atölyemde 103 personelim vardı, şimdi bir tane bile yok.

Heykeltıraş Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya çalıştı!

Eşimden ayrıldım ve iki defa kalp krizi geçirdim. Kılıçdaroğlu yüzünden hayatım mahvoldu. 'de Kılıçdaroğlu haricinde tarafından gözü gibi korunan ve kollanan ikinci bir siyasi oluşum daha yok. Atatürk'ün kurduğu bu partide Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha seçilmesine izin vermeyeceğim" şeklinde bağırarak kendini yakmaya kalkıştı. Çiçen aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yakın korumasının da bulunduğu görevliler tarafından tartaklanarak durduruldu. Heykeltıraş, daha sonra ifadesi alınmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kılıçdaroğlu, bir süre önce kişisel sorunlarından dolayı kendini yakma teşebbüsünde bulunan bir vatandaşa, "Git kendini sarayın önünde yak" diyerek skandal bir ifadeye imza atmıştı.

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