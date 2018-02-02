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Kripto askerler mahrem imamlarını deşifre etti

HALİT TURAN
HALİT TURAN MURAT ALHAN TAHİR ÖZÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018

Konya'daki soruşturmasında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği kripto askerler, mahrem imamları deşifre etti. Kripto askerler, ortaokul yıllarından başlayarak askeri lise, harp okulu ve görev yaptıkları kışlalarda toplantı yaparak talimatlar veren, maaşlarından himmet alan örgüt yöneticilerinin isimlerini tek tek açıkladı. Bilgiler doğrultusunda polis bin 570 kişilik mahrem yapının listesini çıkardı. 120 mahrem imamın yakalanması için 43 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı. 58'i ByLock kullanıcısı olan zanlılardan 34'ü yakalandı. 'nın Bodrum ilçesinde Astsubay S.S.B. FETÖ üyesi olduğu şüphesiyle çalıştığı gemide gözaltına alındı. 'da 15 kişi, Antalya'da 20 kişi gözaltına alındı.

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Kripto askerler mahrem imamlarını deşifre etti
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