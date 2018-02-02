Mehmetçiğe güvercinle mektup

TSK Zeytin Dalı
Operasyonu'nu sürdürürken halk, Mehmetçiğe destek olmaya devam ediyor. BİTLİS:
Ahlat Gençlik Merkezi'ne üye gençler, merkez önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla toplanarak Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlerimize yazdıkları mektupları okudu. Gençler, daha sonra mektupları güvercinlerin ayağına bağlayarak gönderdi. Edirne:
Havsa ilçesi Osmanlı köyünde işadamları, Mehmetçik
ler için 1 tonluk dana kurban etti. Ankara
: Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
sakinleri, gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Levent SÖKMEN