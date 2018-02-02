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Mehmetçiğe güvercinle mektup

Giriş Tarihi: 2.2.2018
Mehmetçiğe güvercinle mektup
Operasyonu'nu sürdürürken halk, Mehmetçiğe destek olmaya devam ediyor.
BİTLİS: Ahlat Gençlik Merkezi'ne üye gençler, merkez önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla toplanarak Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlerimize yazdıkları mektupları okudu. Gençler, daha sonra mektupları güvercinlerin ayağına bağlayarak gönderdi.
Edirne: Havsa ilçesi Osmanlı köyünde işadamları, ler için 1 tonluk dana kurban etti.
Ankara: Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve sakinleri, gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Levent SÖKMEN
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Mehmetçiğe güvercinle mektup
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