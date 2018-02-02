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“Navigasyonla aHaber’i aradılar”

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018

'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin davaya 22. 'nde devam edildi. Tutuklu sanık Alaaddin Baydar, 15 Temmuz günü, tatbikat bahanesiyle Binbaşı Ahmet Baykal tarafından 6 gruba ayrıldıklarını belirterek, "Bir rütbeli gelip silah ve teçhizat dağıttı. Yolda birkaç defa trafik tıkandığı için durduk. Önde oturan rütbelilerin navigasyondan aHaberi aradıklarını duydum" dedi.

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“Navigasyonla aHaber’i aradılar”
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