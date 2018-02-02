“Navigasyonla aHaber’i aradılar”

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin davaya İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Alaaddin Baydar, 15 Temmuz günü, tatbikat bahanesiyle Binbaşı Ahmet Baykal tarafından 6 gruba ayrıldıklarını belirterek, "Bir rütbeli gelip silah ve teçhizat dağıttı. Yolda birkaç defa trafik tıkandığı için durduk. Önde oturan rütbelilerin navigasyondan aHaberi aradıklarını duydum" dedi.

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