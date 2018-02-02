Safiye Bayat o askerle yüzleşti

FETÖ'nün darbe girişiminde 34 kişinin şehit düştüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasına dün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Çapraz sorgusu yapılan darbeci binbaşı Ahmet Taştan, verdiği cevaplarla duruşmadaki tüm tarafların tepkisini çekti. 15 Temmuz gazisi Safiye Bayat "Ben 18 aydır bu anı bekliyorum. Emirleri yerine getirmenin hukuka uygun olduğunu söylüyorsun. Bana yaptıkların da hukuka uygun muydu. Beni neden darp ettin?" diye sordu. Taştan böyle bir olay yaşanmadığını söyleyince Bayat, "O gece askerlere dönüp, 'Sizi analarınız bu günler için doğurdu' diye ateş ettirdin mi? Erlerin sana 'İçeri alalım mı, öldürelim mi' dediklerini, bileğimi büküp telefonumu fırlatmanı hatırlıyor musun?" dedi. Sanık erler ise "Sana ne içirdiler, beynini kimler yıkadı" diyerek Bayat'a hakaret etti.

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