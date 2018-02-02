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Şehit Safitürk’ün kanı yerde kalmadı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018
Şehit Safitürk’ün kanı yerde kalmadı

Mardin Derik Kaymakamı 'ün 10 Kasım 2016'da makamında şehit edildiği bombalı suikastintalimatını veren sözde sorumlusu 'lı terörist Murat Üçer (33) ve beraberindeki 3 terörist Lice'de düzenlenen operasyonda öldürüldü. Jandarma ekiplerinin yaptığı dur ihtarına rağmen kaçtıkları araç içinde öldürülen 'Eylül Amed' kod adlı Üçer'in Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne tünel kazılarak gerçekleştirilen bombalı saldırıyla birlikte bölgedeki çok sayıda bombalı saldırının planlayıcısı olduğu, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde "Mavi" kategoride yer aldığı ve 1.5 milyon lira ödülle arandığı belirtildi. Üçer'in daha önce kırsalda gerçekletirilen bir çok operasyonda son anda kurtulduğu öğrenildi.

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Şehit Safitürk’ün kanı yerde kalmadı
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