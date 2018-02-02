Yeni seçim sisteminde mutabakat sağlandı

AK Parti'nin MHP ile kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu ittifak konusunda önemli yol kat etti. Komisyonun gelecek hafta yapacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesi ve başta seçim sistemi olmak üzere yerel seçimlere yönelik değişikliklerin de yer aldığı düzenlemelere dair bir karar verilmesi bekleniyor. İki partinin üzerinde uzlaştığı yeni seçim sistemi yüzde 10 barajlı daraltılmış bölge sistemini içeriyor. Buna göre seçim bölgesi sayısı artırılacak her seçim bölgesine 5 vekilin düşeceği bir sistem gelecek. Seçimlerde oy pusulalarının nasıl olacağı yönünde ise sonuç alınamadı. MHP, Bahçeli'nin önerdiği "Cumhur ittifakı" altında partilerin yan yana yer aldığı pusula önerisinde ısrarlı. Konu Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde çözülecek.

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