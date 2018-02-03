25 kilometrelik hat temizlendi

Afrin
'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı
'nın 14'üncü gününde 6 terör hedefi yerle bir edildi. 12 terörist de etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı böylece 823'e ulaştı.
Kuzey cephesinde önceki gün Afrin'in en büyük beldelerinden biri olan Bülbül'ün kurtarılmasıyla kuzey sınırında 25 kilometrelik kesintisiz bir hattın kontrolü Mehmetçiğe geçti. Kuzeyden gelen birlikler Burseya Dağı'nın arkasından dolaşarak doğu cephesinde hazır kıta bekleyen askerle buluşup Afrin yürüyüşüne devam edecek. 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Batı cephesinde ise stratejik tepelerin kontrolünü ele geçirmeyi başaran Mehmetçik, Raco ve Cinderes beldelerine düzenlenecek büyük operasyon için hazırlıklara devam ediyor.
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında PYD/ PKK
mensubu teröristlerden SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 30-31 Ocak'ta terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerden ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 bixi makineli tüfek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7 roketatar mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 3 tabanca, anti tank mayını, 2 el bombası, 3 dürbün, 2 el telsizi, 15 şarjör ile çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı ele geçirildi.
Açıklamada şöyle denildi: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." TÜRK BAYRAĞI DARMIK DAĞI'NDA
Terör örgütü PYD/ PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı asıldı. Afrin'in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı'ndan 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e roket saldırıları düzenleniyordu. Hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye giren komandolar, dağı terör örgütünden temizledi. 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin "Türk milletine armağandır" diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor. KUZEY IRAK'A HAVA OPERASYONU
Kuzey Irak'ın Hakurk, Avaşin, Basyan bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait 4 hedef, dün düzenlenen hava harekâtı ile imha edildi. Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik önceki gün düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 4 hedef imha edildi.