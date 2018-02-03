Askerlik uzadı yalanı

Bazı internet siteleri ve televizyon kanalları dün sabah saatlerinde uzun dönem
askerliğin 12 aydan 18 aya çıkarıldığını iddia etti. Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığı bu iddianın gerçek dışı olduğunu duyurdu. Genelkurmay'dan gönderiliyormuş algısı oluşturularak bazı basın kuruluşlarına gönderilen açıklamada uzun dönem askerliğin 12 aydan 18 aya çıkarıldığı yalanı ortaya atıldı. Bu yalan, internet sitelerinde ve bazı televizyonlarda son dakika gelişmesi olarak yayımlandı. Haber sonrası Genelkurmay Başkanlığı hemen harekete geçti. Karargâhtan yapılan açıklamada bu haberlerin asılsız olduğu belirtildi.