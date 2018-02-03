AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "(Zeytin Dalı Harekatı) Zaman zaman çıkıp bununla ilgili bilen de bilmeyen de konuşuyor, ahkam kesiyor. Anamuhalefet partisinin kimi kendini bilmez vekilleri çıkıp 'PYD terör örgütü değil' diyebiliyor. Bu ne ahmakça bir şeydir, bu ne aymazlıktır. PYD'nin, YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu bunlar bilmiyor mu? Elbette biliyorlar."

Başbakan: 'PYD'nin zulmünü görmezden geliyorlar'

PYD'NİN ZULMÜNÜ GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Bazı sözüm ona insan hakları örgütleri; PYD, PKK, DEAŞ, bunların Afrin bölgesinde yaptığı zulümleri, katliamları, işkenceleri görmezden geliyor ve Türkiye'ye nasihat ediyorlar. 'Aman sivil katliamlar olmasın.' Sivil katliamı kim yapıyor Harekat 15'inci gününde, Afrin bölgesinden Kilis'e, Hatay'a, Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a 90'dan fazla roket geldi. Sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralımız oldu. Sivillerin zarar gördüğü tek ülke varsa o da Türkiye'di.