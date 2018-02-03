Erdoğan: Eğer yiğitsen açıkla Bay Kemal

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Beşer planında biz bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece rabbimizin huzurunda Rüku ve secdede eğildik.

Bitlis'in bizim dünyamızda ayrı bir yeri var. Bugün yürüttüğümüz mücadelede Bitlis'in katkıları çok büyük. 2019'da Bitlis'ten çok daha farklı ve büyük müjdeler bekliyorum. 2019 için şimdiden gece gündüz çalışmaya var mıyız?

TÜM KUMPASLARI SAHİPLERİNİN BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ

Bölücü terör örgütüne de onu bir maşa gibi kullananlara Bitlis'in gerçek gücünü göstermeye var mıyız? Bitlis'i Türkiye'nin en güvenli şehri yapmaya var mıyız?

Ülkemize kurulan tüm kumpasları sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Millet olmak öyle kolay değildir. Köklü bir ortak geçmişiniz oradaki idealleriniz müşterek değer ve sembollerinin yoksa millet olmazsınız. Sadece sıradan bir topluluk oarak kalırsınız. Biz milletiz.

IŞIK DOĞU'DAN GELİR

Rahmetli Cemi Meriç ne diyor biliyor musunuz? "Işık Doğu'dan gelir" bizim ışığımız da Doğu'dan geliyor.

BU ÜLKEDE...

Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne de muhasebeci Kenanlar eksik olur.

"Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne de muhasebeci Kenanlar eksik olur"

EĞER YİĞİTSEN AÇIKLA BAY KEMAL

Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.

DAHA DÜNE KADAR SIRTLARINI DAYADIKLARI GÜCE...

Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz.

BU ÜLKE TOPLU İĞNE YAPAMIYORDU

Gerek bölgemizde gerek dünyada küresel bir güç olarak Türkiye şu anda yükseliyor. Bunu şu anda tüm alanlarda gerçekleştirmeliyiz. Türkiye'yi kendi kararlarını veren ve bunları uygulayan bir ülke haline getirdik.

Üretimi olmayan Türkiye'yi dünya devleriyle yarıştırma yolunda ilerliyoruz. Bu ülke toplu iğne yapamıyordu. Her alanda kendi göbeğini kendi kesen bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz

Geçtiğimiz 15 yılda neler olup bittiğini hep birlikte yaşadık. Belli bir yaşında altındaki gençler bunu görmediler. Sizden eski Türkiye'yi anlatmanızı istiyorum.

UÇAĞA BİNMEK HAYALDİ

Yıllarca bu ülkede otomobil sahibi olmak adeta bir zenginlik alameti olarak görülüyordu. Uçağa binmek zaten hayaldi de onu havada görmek bile başına bir mutluluk kaynağıydı.

Feribot inşa edecek tesisleri kurduk. Bu tesiste inşa edilen feribotlardan ilki hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu