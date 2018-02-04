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: verdiği sözü tuttu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Katar merkezli 'ye mülakat verdi. Çavuşoğlu gündeme ilişkin soruları şöyle yanıtladı: "Bölge ve ötesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini 'den daha fazla destekleyen bir ülke yok. Soçi ve Astana'daki beyan ve ortak bildirilere bakarsanız bunu görürsünüz. Biz, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünden yanayız. Türkiye, Halep'ten sivil ve muhaliflerin tahliye edilmesine yardım eden tek ülkeydi. Biz, burada ile birlikte çalıştık ve Rusya, burada verdiği sözü yerine getirdi. Özellikle terörle mücadelemiz başta olmak üzere çifte standardı her yerde görüyoruz."

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Çavuşoğlu: Rusya verdiği sözü tuttu
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