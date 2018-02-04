Çavuşoğlu: Rusya verdiği sözü tuttu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar merkezli El Cezire'ye mülakat verdi. Çavuşoğlu gündeme ilişkin soruları şöyle yanıtladı: "Bölge ve ötesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini Türkiye'den daha fazla destekleyen bir ülke yok. Soçi ve Astana'daki beyan ve ortak bildirilere bakarsanız bunu görürsünüz. Biz, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünden yanayız. Türkiye, Halep'ten sivil ve muhaliflerin tahliye edilmesine yardım eden tek ülkeydi. Biz, burada Rusya ile birlikte çalıştık ve Rusya, burada verdiği sözü yerine getirdi. Özellikle terörle mücadelemiz başta olmak üzere çifte standardı her yerde görüyoruz."

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