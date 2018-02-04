CHP Kurultayı’nda Ali Cengiz oyunu

CHP'nin Arena Spor Salonu'nda yapılan 36. Olağan Kurultayı, mükerrer oy krizine sahne oldu. Coşkusuz ve gergin ortamda geçen kurultayda saatler boyunca delege tartışması yaşandı. 48 delegenin mükerrer oy kullandığının tespitiyle yaşanan krizde genel başkan adaylarından Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP yönetimini 'Ali Cengiz Oyunu' oynamakla suçladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mükerrer imzaların İnce'ye verilmesi için Divan Başkanlığı'na verdiği dilekçe üzerine İnce "Lütufla aday olmam delegenin takdiriyle olurum" diye rest çekti. İnce "Algı operasyonu yapmak istiyorlar. Ben kurultayı aldım, benim kimsenin imzasına ihtiyacım yok. O kurultayı başlarına yıkarım. Ali Cengiz oyunları bunlar. Ben lütufla aday olmam delegenin takdiriyle olurum" diye tepki gösterirken parti yönetimini de delege üzerinde baskı kurmakla suçladı. Mükerrer oy tartışmalarının ardından kurultay iki adaylı genel başkanlık yarışına sahne oldu. Kılıçdaroğlu, kurultayda bin 87, Muharrem İnce ise 165 kurultay delegesinin imzasıyla aday oldu. Aday adaylığını açıklayan eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise gerekli olan 126 delegenin imzasını bulamadığı için aday olamadı. Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayıldı. Parti yönetiminin mükerrer imza oyununa rağmen İnce 447 oy aldı. Bin 87 delegenin imzasıyla aday olan Kılıçdaroğlu ise delegeden çizik yiyerek 790 oyda kaldı ancak koltuğunu korudu. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan' ın genel başkan seçildiği kongreye temsilci göndermeyen CHP'nin kurultayına temsilci göndermedi.



CHP NEREYE KOŞUYOR?

Gazetecilik hayatım boyunca izlediğim en sönük CHP kurultaylarından birine şahitlik ettim dersem abartmış olmam. Girdiği her kurultaydan parti içi iktidarını biraz daha sağlamlaştırarak çıkan Kılıçdaroğlu'nda da, 41 yıllık iktidar özleminin dinmeyeceğine artık iyiden iyiye kanaat getiren CHP tabanında da ciddi bir metal yorgunluğu var. Sonucu önceden belli genel başkanlık seçimi kimsenin umurunda değildi. Herkesin aklı fikri bugün gerçekleştirilecek PM seçimlerindeydi. Aslında bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü delegeler de, milletvekilleri de biliyor ki, Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmak, Türkiye'yi yönetmek gibi bir derdi yok. Bu salondan bir Cumhurbaşkanı adayı falan çıkmayacak. Sadece CHP'nin Sögütözü'ndeki genel merkez binasını yönetecek kadroyu seçecekler. Daha doğrusu önce onlar Kılıçdaroğlu ve ekibini seçecek. Sonra Kılıçdaroğlu ve ekibi onları belediye başkanı ve milletvekili adayı yapacak. CHP kurultayının özeti işte bu. Kılıçdaroğlu farkında mı bilmem ama CHP bu kurultaydan iki, hatta üç parçaya ayrılmış bir şekilde çıkacak. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olan Canan Kaftancıoğlu ile PYD'ye terör örgütü bile diyemeyen Selin Sayek Böke'lerin etkinliğini artırdığı bir CHP'nin tek parça kalma şansı yok. Muharrem İnce'ye salonda gösterilen ilgi ve sık sık atılan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı CHP tabanının Kılıçdaroğlu'na verdiği bir mesajdır. Sözün özü; CHP hiç olmadığı kadar ciddi bir yol ayrımında.

BUGÜN NELER OLDU