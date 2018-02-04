FETÖ üyeleri üzerindeki "rüya oyunu" emniyet raporunda

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığınca, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in tüm kitap ve vaazları ile yürütülen soruşturmalardan elde edilen belgeler, mağdur, müşteki ve tanık ifadeleri incelenerek "FETÖ'nün ideolojisi" raporu hazırlandı.

Örgütün devleti ele geçirmek amacıyla izlediği yol haritasının deşifre edildiği 181 sayfalık raporda Gülen'in, dini kavramlar kullanarak işgal için gerekli insan potansiyelini elde etme ve bu potansiyelle devleti ve dünyayı ele geçirme stratejileri gözler önüne serildi.

Metafizik olaylar, rüyalar ile ilham kavramları üzerinden örgüt mensuplarını ve insanları etkileyen FETÖ elebaşı Gülen, raporda "örgütün duygu şekillendiricisi ve profesyonel duygu istismarcısı" olarak nitelendirildi.

Gülen'in "rüyada gördüm" oyunu

ÖRGÜT MENSUPLARININ DUYGULARINI YÖNLENDİRMEK...

Rapora göre Gülen, sadece kendi düşüncelerini açıklarken örgüt mensuplarının duygularını yönlendirmeyi hedefledi.

Bunun için sadece örgüt elemanlarının anladığı özel iletişim dilini kullanan Gülen, dini kavramları da istismar ederek elemanlarını ve insanları etkilemeye çalıştı.

FETÖ elebaşı Gülen dinin, ümit-korku, ödül-ceza ile ilgili kısımları ve özellikle adanmış peygamber ve sahabe hayatlarını istismar ederek örgüt üyelerinin motivasyonu için "metafizik gerilimi" sağladı.

Böylece Gülen, olayları istismar edip örgüt mensuplarının duygularını yönlendirdi.

- GÜLEN'İN RÜYA KONSEPTİ

Örgüt elebaşı, gerçekleşmiş olay bulamadığında ise rüya konseptini devreye soktu.

Rüyalar aracılığıyla gerçekleşmemiş olayları, gerçekleşmiş gibi anlatan ve "Rüyalar doğru yolu gösterebilir ve kıyamete yakın yalan söylemez olurlar." diyen Gülen, örgüt mensuplarının kendisini "rüya tabircisi" olarak tanımalarını sağladı.

Gülen, bu söylemleriyle, "ne kadar saçma veya uydurma olursa olsun" kullanacağı rüyalara örgüt mensuplarının inanmasını sağlamayı planladı.

FETÖ elebaşı Gülen, rüyaları din istismarına süreklilik kazandırmak amacıyla da kullandı.

"SINAV SORULARI RÜYADA GÖRÜLEBİLİR"

Rüyaları örgütün özel seçildiği ve kutsal olduğu fikrini desteklemek amacıyla da kullanan Gülen, çeşitli soruşturmalarda FETÖ üyelerinin çaldığı belirlenen sınav sorularını rüyalarında gördüğünü bir kitabında şöyle ifade etti:

"Mana aleminde her şey farklılık arz edebilir. Orada bazı hadiseler çok net olarak ifade edilirken bazıları da çeşitli sembollerle sunulur ve yoruma açık bulunurlar. Mesela bazı kimseler, daha sonra kazanacakları bir başarıyı, çok öncesinden rüyalarında görebilmekte ve gireceği imtihan sorularını bütün ayrıntılarıyla müşahede edebilmektedirler."

İLHAMIN ÖRGÜT İÇİNDEKİ KARŞILIĞI

"İlham" kavramı ise örgüt içinde elebaşı Gülen'in "hikmet"i ve onun talimat verme durumunun gizlenmesi anlamlarında kullanıldı.

Gülen'in olağanüstü kişiliğe sahip olduğu algısını yerleştirmek, sorgulanamaz, eleştirilemez ve hikmetinden sual olunmaz lider inşa etmek için "kurgulanmış metafizik olaylar, rüyalar ve ilahi seçilmişlik vurgusu" ön plana çıkartıldı.

Gülen, örgüt mensuplarına "ilham ve talimat"larını dizi senaryoları, internette yayınlanan sohbetler ve köşe yazıları aracılığıyla iletti.

Bu talimatları alan FETÖ'nün emniyet ve yargı içindeki üyeleri de bu hedefler doğrultusunda hareket etti.