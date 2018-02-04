Reyhanlı’nın üçüncü şehidine veda

Hatay Reyhanlı'daki roketli saldırıya bakkal girişinde yakalanan 7 çocuk babası Ahmet Şanverdi (65) dün son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Avlar ve Rıfat Sinirli'nin ardından Reyhanlı'nın üçüncü şehidi olan Şanverdi için dün cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar ve Fevzi Şanverdi, kaymakam Fatih Çobanoğlu, belediye başkanı Hüseyin Şanverdi ve vatandaşlar katıldı. Şanverdi'nin cenazesi, Oğulpınar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Antakya Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Mustafa Bakış'ın (22) da sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Bakış, motoruna bakım yaptırmaya geldiği sırada roketli saldırıda ağır yaralanmıştı. Öte yandan Suriye'nin Afrin kentinden Azez'e, PKK/ YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Kent merkezinde 5 roket mermisinin farklı noktalara düşüp patladığı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

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