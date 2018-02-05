Alman ekonomistler, "büyük koalisyon"a şüpheyle yaklaşıyor

Ifo, Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) "büyük koalisyon" olarak da adlandırılan bir koalisyon hükumeti kurması konusunda Alman ekonomistlerin tutumuna ilişkin Frankfurter Allgeimeine Zeitung gazetesiyle ortaklaşa gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.

131 Alman ekonomi profesörünün katıldığı anket sonuçlarına göre, Almanya'da ekonomi profesörleri olası bir büyük koalisyona ilişkin çok hevesli değiller.

EKONOMİSTLER ELEŞTİRİYOR

Ekonomistler, olası koalisyon hükumetinin hem vergilendirme politikası hem de yüksek hızda internetin yaygınlaştırılması yönündeki isteksizliğini eleştirdiler. Sığınma politikasındaki kısıtlamalar geniş bir şekilde onay gördü. Ayrıca ankete katılan ekonomistlerin birçoğu daha ağır kısıtlamaları destekliyor.

Ankete katılanların yüzde 31'i büyük koalisyonun lehine oy kullanırken, yüzde 40'ı azınlık hükümetini bir birlik partisinin başkanlığında destekliyor. Katılımcıların yüzde 25'i ise yeni seçim istiyor.

Ekonomistlerin yüzde 41'i Almanya'yı AB bütçesine katkısını artırma düşüncelerini önceden açıklamasını eleştirdi. Buna karşın, anket katılımcılarının yüzde 34'ü bunu destekledi.

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EKONOMİSTLER GÖÇ KONUSUNDA DAHA FAZLA KISITLAMAYI DESTEKLİYOR

Ekonomi profesörlerinin çoğunluğu göçe ilişkin daha fazla kısıtlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Anket katılımcılarının yüzde 52'si bir kısıtlamayı doğru adım olarak görürken, yüzde 33'ü bunun yanlış olduğuna inanıyor ve yüzde 11'i de bu konuda kararsız kaldı.

Ayrıca ankete katılan ekonomistler, büyük bir koalisyonun ülkeyi geleceğe hazırlayıp hazırlamayacağı konusunda şüpheli olduklarını da bildirdi.

Öte yandan, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri dün Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Söz konusu partilerin yeniden bir hükümet kurmak için yaptığı ve dün tamamlanması beklenen görüşmelerin bugün de devam edeceği bildirildi.