CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü dönemde yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na karşı parti içerisinde de bir tepki oluştu.

CHP'de PM'ye giren isimler belli oldu

SİHA SEZGİN PM'DE YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi üyeliği seçimleri için hazırladığı anahtar listede yer alan Tanrıkulu, delegeden destek alamadı.

Terörisleri sevindiren açıklamaların altında imzası bulunan Sezgin Tanrıkulu, Parti Meclisi'ne giremeyen 9 kişi arasında yer aldı.

9 KİŞİ LİSTE DIŞINDA

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almasına rağmen PM'ye giremeyen isimler: Ekrem Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz , Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Celal Çelik ve Fatma Güner



İşte listeyi delen isimler;

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler şöyle:

Haluk Pekşen (390), Müslüm Sarı (350), Ali Şeker (375), Gaye Uslu (371), Erdal Aksünger (373), Tuncay Özkan (413), Necati Yılmaz (428), Gökhan Günaydın (422) ve İlhan Cihaner (344)

İŞTE PM'YE SEÇİLEN 52 İSİM

PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği 12 isim arasından seçilen 8 üye şöyle: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.

488 kişinin aday olduğu PM üyeliğine seçilen 52 kişinin ismi ise şöyle: Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Müslüm Sarı, Haluk Pekşen, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Ali Şeker, Erdal Aksünger,Eren Erdem, Gülçin Timur ve Zilhan Cihaner.

YEDEK ÜYELERİ

108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde: Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan.





