İtirafçı askerin verdiği isimler hâlen görevde

Dilekçesinde FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturmalara katkı sağlamak amacıyla örgüte dair bildiklerini etki altında kalmadan izah etmek istediğini belirten İ.T, lise ikinci sınıfta arkadaşlarının aracılığıyla ders çalışmak için örgüt evlerine gitmeye başladığını, buralarda ders çalışmanın dışında kalan vakitlerde dini içerikli sohbetlerin yapıldığını anlattı.



İSMİ GEÇENLER HALEN GÖREVDE

Sanık İ.T, o dönem kendisini çalıştıran ve dini sohbetler yapan örgüt imamı "T" isimli kişinin Kandıra Cezaevi İnfaz Kurum'unda infaz koruma memuru olarak görev yaptığını belirtti.

Üniversite sınavında beklediği puanı alamayınca astsubaylığa başvurduğunu ifade eden İ.T, askeri okul öğrenimi boyunca iki haftada bir muhabere astsubay Y.Ç. ile emekli bir askerin evinde örgüt sohbetlerine katıldığını bildirdi. Daha sonra "M." isimli başka bir örgüt imamıyla görüşmeye devam ettiğini aktaran İ.T, bu ismin Genelkurmay Başkanlığı karargahında "Bilgi Sistemleri Astsubayı" olarak görev yaptığını belirtti.

Askeri okuldan mezun olduktan sonra Ankara'ya atandığını, buradaki görevi boyunca Tuzluçayır semtinde FETÖ üyelerince kiralanan eve sohbete gittiğini ifade eden İ.T, sohbetleri düzenleyen 'Emin' kod isimli örgüt imamının ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin Bilgi Evleri'nde öğretmen olarak görev yaptığını açıkladı.

Sanığın itiraflarında ismi geçen birçok örgüt mensubunun Genelkurmay Başkanlığının yanı sıra başka kamu kurumlarında görevli olduğu belirlenirken bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.





MAHREM YAPILANMA

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem yapılanması" hakkında da bilgi veren İ.T, sohbet grupların iki ya da üç kişiden oluştuğunu aktardı.

Bunların başında alt düzeydeki imamın sohbetlerin planlanmasından sorumlu olduğunu kaydeden İ.T, bu imamın bağlı olduğu üst imamın ise grupların oluşturulması, kontrolü ve örgüt mensubu askerlerin evlilikleri gibi konularda yetkili olduğunu anlattı. İ.T, "Bu üst düzey imam birkaç ayda bir sohbetlere şahsen katılarak görevini yerine getirir. Gurupların planlanmasında statü farkı dikkate alınır. Farklı statülere haiz gruplar aynı imamda tutulmaz. Evli olan askerler evli olan imamlarca sohbetlere alınır. Eşleri de asker eşlerinin sohbetlerini yapar." ifadelerini kullandı.

Örgütün üst düzey imamlarında, FETÖ mensubu askerlerin bilgilerinin bulunduğuna dikkati çeken İ.T, "Bu imamlar, (askerlere ilişkin) sahip oldukları bütün bilgileri 'truecrypt' isimli programla şifrelenmiş mikro SD hafıza kartlarında muhafaza ederler." bilgisini paylaştı. Verdiği bilgiler ışığında etkin pişmanlık talebinin kabul edilmesini isteyen İ.T, "örgüt üyeliği" suçundan beraatini istedi.





ÖRGÜTÜN "BİLİŞİM" YAPISI

İtiraflarını başlıklar halinde kaleme alan İ.T, "bilişim yapılanması ve desteği" bölümünde, örgüt üyelerinin deşifre olmamak için bilgisayarlarda kullandıkları yöntemi anlattı.

Örgüt mensubu mühendisler tarafından geliştirilen yazalım sayesinde bilgisayarlarda yapılan işlemlerin tespit edilemediğine dikkati çeken İ.T, "Çerkezköy'e gittiğimde bana, 16 GB'lık işletim sistemi kurulu bir flaş bellek verdiler. Bilgisayara takıldığında, şifrelenmiş sistemin sanal olarak çalıştırılması için 'Linux işletim sistemine' gömülü ikinci bir işletim sistemi kurulmuştu. Flaş bellek, bilgisayarın sabit diskinde iz bırakmıyor. Bu sistemi birkaç defadan fazla kullanmadım. Bu sistemi kimin hazırladığını sorduğumda, 'bilgisayar mühendisi abiler tarafından hazırlandığını' söylediler." ifadelerini kullandı.

İ.T'nin dava dosyasına giren itirafları, hakkında adli işlem yapılması için mahkeme tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.